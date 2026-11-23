В Москве днем 23 ноября локальные затруднения ожидаются на Ленинградском шоссе в районе 2-го Ленинградского путепровода, на Савеловской и Лужнецкой эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Об этом сообщила ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут дорожные работы на шоссе Энтузиастов в районе Владимирского путепровода, а также погодные условия и аварии на магистралях при выезде из города.

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