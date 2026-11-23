Мобильные операторы будут предупреждать абонентов о звонках с зарубежных номеров с 1 марта 2027 года. Об этом рассказали в Минцифры.

На экране телефона появится надпись "Иностранный вызов". Если это будет возможно технически, покажут также страну, откуда звонят. Общая длина информации составит не более 32 символов. Тем, у кого стационарный телефон, о вызове из другой страны сообщат голосом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

