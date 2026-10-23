На столичных прудах приступили к уборке домиков для водоплавающих птиц. Занимаются этим специалисты Масводостока в рамках подготовки к зиме.

С приходом осени большинство уток, обитающих в московских прудах, отправляются на юг. Оставлять домики на воде нельзя, морозы и лед быстро разрушат деревянные конструкции.

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