23 октября, 13:45Город
На столичных прудах приступили к уборке домиков для водоплавающих птиц
На столичных прудах приступили к уборке домиков для водоплавающих птиц. Занимаются этим специалисты Масводостока в рамках подготовки к зиме.
С приходом осени большинство уток, обитающих в московских прудах, отправляются на юг. Оставлять домики на воде нельзя, морозы и лед быстро разрушат деревянные конструкции.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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