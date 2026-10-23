Лекцию о гостинице "Метрополь" можно послушать в приложении "Узнай Москву"

В приложении "Узнай Москву" можно воспользоваться интерактивным гидом по достопримечательностям столицы. С его помощью пользователи могут, например, прослушать лекцию о гостинице "Метрополь".

В сервисе собраны описания более 2 тысяч зданий и сооружений, 700 памятников и 400 музеев Москвы. Цифровые сервисы города также позволяют покупать билеты на катки и в музеи, а также арендовать места для пикника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.