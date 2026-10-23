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23 октября, 07:45

Общество

Столичные школьники могут провести осенние каникулы в пришкольных лагерях

Столичные школьники могут провести осенние каникулы в пришкольных лагерях

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Пришкольные лагеря дневного пребывания могут стать одним из вариантов досуга для детей на осенних каникулах, пока родители находятся на работе. Дети проводят день под присмотром педагогов и общаются со сверстниками.

Еще один вариант – загородный отдых. Пребывание в осеннем детском лагере в Подмосковье обойдется от 3,5 до 8,5 тысячи рублей в сутки. Узнать о программе, условиях записи и свободных местах в пришкольном лагере можно в администрации своей школы.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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