Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 06:30

Экономика

Заседание директоров Центробанка РФ по ключевой ставке состоится 23 октября

Заседание директоров Центробанка РФ по ключевой ставке состоится 23 октября

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Заседание директоров Центробанка РФ по ключевой ставке состоится 23 октября. Эксперты внимательно следят за решением регулятора: от уровня ставки зависят стоимость кредитов, доходность вкладов и динамика деловой активности в стране.

Большинство аналитиков склоняются к тому, что нынешние 14%, которые действуют с июля, будут сохранены. Это результат текущей макроэкономической ситуации – участники рынка не видят сейчас весомых факторов для ее изменения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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