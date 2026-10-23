Заседание директоров Центробанка РФ по ключевой ставке состоится 23 октября. Эксперты внимательно следят за решением регулятора: от уровня ставки зависят стоимость кредитов, доходность вкладов и динамика деловой активности в стране.

Большинство аналитиков склоняются к тому, что нынешние 14%, которые действуют с июля, будут сохранены. Это результат текущей макроэкономической ситуации – участники рынка не видят сейчас весомых факторов для ее изменения.

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