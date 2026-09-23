Общественная палата рекомендовала проводить контрольные в школах в середине недели

Школам советуют проводить контрольные работы в середине учебной недели, но не на первом и последнем уроках. Такая рекомендация поступила от Общественной палаты России.

Главная цель – не перегружать детей и позволить им показать реальный результат. Строгих правил нет, однако учителей просят прислушиваться к советам.

Подробнее об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказала детский психолог Татьяна Котович.

