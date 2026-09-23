Начались испытания первого опытного участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Стартовали испытания первого опытного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Работы ведутся на полигоне в Ленинградской области.

Для проверки инфраструктуры задействован "Сапсан". В него дополнительно установили 35 измерительных систем. Они фиксируют показатели динамики поезда, по которым в том числе рассчитывают плавность хода – то, что пассажир ощущает во время поездки.

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