23 сентября, 21:15Транспорт
Начались испытания первого опытного участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Стартовали испытания первого опытного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Работы ведутся на полигоне в Ленинградской области.
Для проверки инфраструктуры задействован "Сапсан". В него дополнительно установили 35 измерительных систем. Они фиксируют показатели динамики поезда, по которым в том числе рассчитывают плавность хода – то, что пассажир ощущает во время поездки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.