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23 сентября, 23:45

Технологии

Алиса AI запустила тренажер для подготовки школьников к ЕГЭ

Алиса AI запустила тренажер для подготовки школьников к ЕГЭ

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В нейросети Алиса AI появился учебный тренажер для разбора сложных задач и подготовки к ЕГЭ. Он не выдает готовые ответы, а помогает школьникам разобраться в теме и самостоятельно решить задание.

Тренажер может дополнить занятия с учителями и репетиторами. По словам специалистов, искусственный интеллект также помогает школьникам изучать новые темы и выстраивать индивидуальный образовательный маршрут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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