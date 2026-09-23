Юрист рассказал о возможных последствиях скандала с рэпером Джиганом

Джигану может грозить до восьми лет лишения свободы в случае возбуждения уголовного дела и назначения наказания, связанного с заключением. Об этом рассказал юрист Андрей Лухин, комментируя сообщения СМИ о стрельбе в доме рэпера под Красногорском.

По словам эксперта, в произошедшем могут усматриваться признаки угрозы убийством, причинения вреда здоровью, незаконного удержания людей и хулиганства. Также может быть назначена экспертиза, которая установит, осознавал ли артист свои действия.

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