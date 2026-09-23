ФСБ задержала москвича, планировавшего теракт против высокопоставленного чиновника

Задержан москвич 1993 года рождения, планировавший теракт против высокопоставленного чиновника. Об этом сообщает ФСБ.

Опубликованы видео задержания. Мужчина, по данным ФСБ, является участником террористической организации. Он планировал совершить на территории Московского региона подрыв автомобиля, входившего в кортеж госслужащего, занимающего высокий пост.

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