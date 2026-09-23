Рэпер Джиган удерживал персонал своего дома в Подмосковье и угрожал оружием

Джиган якобы десять часов удерживал персонал своего дома в Подмосковье и угрожал сотрудникам боевым оружием, сообщают СМИ.

Инцидент, как утверждается, произошел в начале июля на глазах у детей рэпера, однако стало об этом только сейчас. В результате один человек пострадал.

По данным телеграм-каналов, дети исполнителя связались с матерью Оксаной Самойловой и рассказали об опасности. Сам Джиган заявил, что снимал промо новой песни и ничего серьезного не произошло. Обстоятельства инцидента и происхождение карабина "Сайга" требуют выяснения.

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