Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 07:45

Общество

Аналитики выяснили, что признаки выгорания чаще всего встречаются у Екатерин

Аналитики выяснили, что признаки выгорания чаще всего встречаются у Екатерин

В Общественной палате предложили выплачивать педагогам по 12 тыс рублей ко Дню учителя

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 83% 23 сентября

Медики рассказали об опасностях ночных смен

"Утро": пасмурная погода ожидается в Москве 23 сентября

Аналитики заявили, что премии и высокая зарплата перестали мотивировать работников

Москвичи заявили о нежелании работать в опенспейсах

Специалисты предупредили о важности вакцинации домашних питомцев

Заработок остеопатов для животных достиг 1 млн рублей в месяц в России 

В Мосгордуме нашли способ борьбы с опасными сетевыми челленджами среди молодежи

Аналитики проверили переписки сотрудников в рабочих чатах и составили своеобразный рейтинг. Чаще признаки выгорания встречались у Екатерин. Они работают преимущественно в сфере управления персоналом, бухгалтерии и финансах и говорят о хронической усталости и эмоциональном истощении.

На втором месте – Александры, среди которых много руководителей продаж и IT-специалистов. Затем идут Анны и Дмитрии: у них чаще отмечали забывчивость, снижение концентрации и проблемы со сном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
обществовидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика