Аналитики выяснили, что признаки выгорания чаще всего встречаются у Екатерин

Аналитики проверили переписки сотрудников в рабочих чатах и составили своеобразный рейтинг. Чаще признаки выгорания встречались у Екатерин. Они работают преимущественно в сфере управления персоналом, бухгалтерии и финансах и говорят о хронической усталости и эмоциональном истощении.

На втором месте – Александры, среди которых много руководителей продаж и IT-специалистов. Затем идут Анны и Дмитрии: у них чаще отмечали забывчивость, снижение концентрации и проблемы со сном.

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