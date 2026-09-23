Рыбный рынок "Москва – на волне" в Митине отметит свой второй день рождения

Рыбный рынок "Москва – на волне" в районе Митино в эту пятницу, 25 сентября, отметит свой второй день рождения.

По случаю праздника для посетителей подготовили особенную программу. 25 сентября гостям приготовят огромную паэлью с морепродуктами, а затем проведут слепую дегустацию.

Цены на весь ассортимент в этот день снизят на 15%. Для участников спецоперации и членов их семей, пенсионеров и многодетных семей праздничная скидка составит 20%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.