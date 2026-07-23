Один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажке в Егорьевске

Один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажном доме в Егорьевске. Ранее Минздрав сообщал о четверых пострадавших, которых доставили в больницу, среди них пожарный. Еще троим оказали помощь на месте.

Из дома эвакуировали 28 человек, в том числе семерых детей. В местной школе развернули пункт размещения и подготовили временное жилье для тех, кто не сможет вернуться в квартиры. После ЧП возбудили уголовное дело.

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