Собянин: первый в мире космический мини-шаттл создали в ОЭЗ "Технополис "Москва"

В ОЭЗ "Технополис "Москва" создали две уникальные разработки для космоса. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, это первый в мире мини-шаттл, который не сгорает при входе в атмосферу. Он способен самостоятельно возвращать с орбиты на Землю материалы и результаты научных экспериментов. Космический аппарат можно запускать не только со станций, но и с небольших спутников.

Второе изобретение – первый в мире квантовый датчик для регистрации мельчайших частиц, состоящих всего из нескольких атомов. Благодаря ему ученые будут изучать процессы образования космической пыли и разрабатывать новые способы защиты спутников и пилотируемых аппаратов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.