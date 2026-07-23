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23 июля, 11:45

Политика

Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ на Украине

Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ на Украине

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Вооруженные силы России нанесли удары по объектам, которые используют ВСУ. По данным Минобороны России, дроны "Герань" поразили четыре сухогруза и балкер, доставлявшие военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

Также были поражены объекты разгрузки и хранения военных грузов в порту Одесса, резервуары с горюче смазочными материалами в порту Черноморск и три склада с беспилотниками в Одессе и населенном пункте Молодежное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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