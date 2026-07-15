Новак заявил о наполнении рынка дизелем после запрета на экспорт

Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после введения ограничений на его экспорт. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, эти объемы позволят обеспечить внутренний спрос, в том числе потребности аграрного сектора в период уборочной кампании.

Кроме того, на заседании штаба по топливу обсудили приоритетное обеспечение горючим транспорта, перевозящего продукты питания. Особое внимание уделено бесперебойному снабжению топливом логистики торговых сетей.

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