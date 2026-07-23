Шесть человек пострадали при взрыве газового баллона в Егорьевске

Шесть человек пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в подмосковном Егорьевске. Троих из них доставили в больницу с отравлением угарным газом и ожогами, остальным оказали помощь на месте. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Взрыв произошел в квартире, где проживал мужчина, разрушены оконная рама и балкон. За этим последовал пожар, из жилого дома эвакуировали 28 человек. Открытое горение ликвидировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.