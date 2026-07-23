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23 июля, 22:45

Политика

В Госдуме доработали законопроект о защите от сталкинга

В Госдуме доработали законопроект о защите от сталкинга

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В Госдуме доработали законопроект, который вводит уголовную ответственность за сталкинг и предусматривает возможность выдачи охранных ордеров жертвам преследования. Инициатива позволит через суд запретить преследователю приближаться к человеку.

Поводом для обсуждения темы стал один из недавних случаев в Москве. Девушка пострадала после многомесячного преследования со стороны бывшего знакомого. По ее словам, мужчина караулил ее у дома, писал с фейковых аккаунтов и находил ее адрес после переезда. Во время очередной встречи он напал на нее с молотком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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