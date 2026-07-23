В столице определили участников Большой арктической экспедиции. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Из 10 тысяч школьников и студентов колледжей в финал вышли 40 человек.

Они отправились в Карелию на учебно-тренировочные сборы, где преодолели маршрут протяженностью около 60 километров и посетили места сражений времен Великой Отечественной войны. После этого определили 14 человек, которые в августе отправятся на мыс Челюскин.

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