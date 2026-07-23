Новости регионов: в Дагестане ввели в эксплуатацию крупнейший ветропарк в РФ

Крупнейшую в России ветровую электростанцию запустили в Дагестане. Всего на площадке установлено 120 ветроустановок. Одна такая высотой в 50-этажный дом и весом более 300 тонн. Длина лопастей – 50 метров. Такой ветропарк может обеспечить энергией почти четверть миллиона домов. Проект реализован корпорацией "Росатом" в рекордные сроки – менее чем за два года.

Две амурские тигрицы добрались из Владивостока в Москву на самолете. Рейс выполняла компания "Аэрофлот". В сотрудничестве с центром "Амурский тигр" им удалось организовать безопасную и комфортную транспортировку диких кошек. Обе самки не могут обитать в дикой природе из за травм лап и по решению Росприроднадзора будут жить в хосписе "Дом тигра" в Ленинградской области. В общей сложности с 2020 года авиакомпания перевезла с Дальнего Востока 24 амурских тигра.

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