Дептранс Москвы назвал конец весны и начало лета самым опасным периодом для мотоциклистов

Конец весны и начало лета – самый опасный период для мотоциклистов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса. На эти месяцы приходится две трети всех аварий с участием байкеров.

Всего в России более 1,5 миллиона мотоциклистов. Это создает дополнительную нагрузку не только на дороги, но и систему здравоохранения и правоохранительные органы, поскольку каждый десятый новичок в первый же сезон попадает в ДТП.

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