Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России. Торжественная церемония состоялась в Кремле, в зале воинской славы. Глава государства поприветствовал военнослужащих и прикрепил орден к знамени полка.

Высокую награду специальному подразделению присвоили к 90-летию. Оно ведет свою историю с 1936 года. На прошедшем мероприятии присутствовали руководители ФСО и ветераны службы.

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