Почти 5 тысяч нарушений ПДД выявили у водителей самокатов и велосипедов в Москве

Почти 5 тысяч нарушений ПДД с участием водителей электросамокатов и велосипедов выявили столичные Госавтоинспекторы за два дня. Такие результаты получили после проведения в Москве рейда "СИМ".

При этом около 2,5 тысячи протоколов составили в отношении пользователей средств индивидуальной мобильности. Более 1,5 тысячи протоколов выписали курьерам. Почти 1 тысячу протоколов составили в отношении велосипедистов.

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