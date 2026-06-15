Станция "Курьяново" на Бирюлевской линии метро откроется в 2028 году

Станция "Курьяново" на Бирюлевской линии метро откроется в составе первого участка в 2028 году. Ее оформят в индустриальном стиле с использованием железобетона и натурального камня.

Образ станции вдохновлен историей района, планами развития и создания современных производственных и жилых комплексов, сообщил заместитель начальника управления по архитектуре Владимир Бутурлинцев.

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