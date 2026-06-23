23 июня, 12:15Происшествия
Полицейские задержали пассажира, угрожавшего пистолетом людям в метро Москвы
Полицейские задержали пассажира, который угрожал пистолетом людям в столичном метро. Конфликт произошел между мужчиной и женщиной, которая якобы задела его ногой в вагоне.
За нее заступились двое других пассажиров. Когда поезд подъехал к станции "Кантемировская", агрессивный мужчина несколько раз ударил оппонентов, а затем направил в их сторону пистолет и скрылся.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.