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23 июня, 12:15

Происшествия

Полицейские задержали пассажира, угрожавшего пистолетом людям в метро Москвы

Полицейские задержали пассажира, угрожавшего пистолетом людям в метро Москвы

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Полицейские задержали пассажира, который угрожал пистолетом людям в столичном метро. Конфликт произошел между мужчиной и женщиной, которая якобы задела его ногой в вагоне.

За нее заступились двое других пассажиров. Когда поезд подъехал к станции "Кантемировская", агрессивный мужчина несколько раз ударил оппонентов, а затем направил в их сторону пистолет и скрылся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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