Прокуратура взяла под контроль ход проверки после смертельного ДТП на МКАД

Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки после смертельного ДТП на МКАД. Авария произошла на внешней стороне 39-го километра магистрали.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai столкнулся с автомобилем Mercedes, который остановился из-за технической неисправности. После этого водитель Mercedes вышел из машины и находился на проезжей части.

Мужчину сбил водитель грузовика. От полученных травм он скончался. На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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