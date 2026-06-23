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23 июня, 11:15

Происшествия

Прокуратура взяла под контроль ход проверки после смертельного ДТП на МКАД

Прокуратура взяла под контроль ход проверки после смертельного ДТП на МКАД

Человек погиб в ДТП на внешней стороне МКАД

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Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки после смертельного ДТП на МКАД. Авария произошла на внешней стороне 39-го километра магистрали.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai столкнулся с автомобилем Mercedes, который остановился из-за технической неисправности. После этого водитель Mercedes вышел из машины и находился на проезжей части.

Мужчину сбил водитель грузовика. От полученных травм он скончался. На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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