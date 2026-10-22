Правительство РФ увеличит максимальный срок больничного для ухода за ребенком

В России увеличат на 30 дней максимальный срок больничного по уходу за ребенком. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на первом заседании правительства в обновленном составе.

Сейчас в зависимости от возраста ребенка и заболевания предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней в год. После увеличения лимита семьи смогут дольше получать выплаты, если ребенку потребуется больше времени на восстановление.

Оформить больничный по уходу за заболевшим ребенком могут не только родители, но и другие родственники, в том числе бабушки и дедушки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.