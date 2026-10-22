Путин подписал указы о назначении новых вице-премьеров РФ

Владимир Путин подписал указы о назначении новых вице-премьеров. Их кандидатуры Госдума утвердила 21 октября.

Антон Силуанов назначен вице-премьером – министром финансов, Ирина Окладникова – вице-премьером – руководителем аппарата правительства. Еще одним заместителем главы правительства стал Андрей Никитин. Олег Кожемяко назначен полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Дмитрий Ядров возглавил Минтранс России.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.