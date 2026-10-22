Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях города 22 октября

В московских кинотеатрах представили новую версию киносказки "Морозко". Сестры Марфа и Настя становятся лучшими подругами и вместе противостоят древней магии и злой ведьме. Девушкам предстоит растопить сердце Морозко и обрести любовь.

Всероссийский музей декоративного искусства на Делегатской улице приглашает на выставку "Врубель. Рождение нового искусства". Посетители увидят более 500 произведений, в том числе керамические работы художника и произведения мастеров разных эпох. Выставка открыта с 11:00 до 21:00, билеты стоят от 350 рублей.

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