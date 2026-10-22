Опавшую листву убирают с газонов вдоль дорог в Москве

В Москве опавшую листву убирают с газонов вдоль дорог и оставляют в парках и лесопарках. Вдоль крупных магистралей листья сгребают на полосе шириной до 25 метров, вдоль районных улиц – до 10 метров, возле дворовых проездов – до 5 метров.

Это необходимо, чтобы листва не накапливала дорожные загрязнения и не мешала отводу дождевой воды через водостоки. В парках и лесопарках листья оставляют под деревьями, поскольку они помогают сохранять влажность почвы, защищают ее от промерзания и обеспечивают растения питательными веществами.

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