Дворец ветеранов СВО создадут в Екатерининском парке Москвы

В Москве создадут Дворец ветеранов специальной военной операции на месте социально-реабилитационного центра ветеранов войн в Екатерининском парке. В комплексе оборудуют два корпуса для восстановления ветеранов и членов их семей.

В одном разместят зал единоборств, пространства для культурных мероприятий и Единый центр поддержки участников СВО и их семей, в другом откроют водолечебницу и кабинеты массажа. Общая площадь комплекса составит 22 тысячи квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.