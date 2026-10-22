Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Новая дорога связала Каширское шоссе с Елецкой улицей, сообщил Сергей Собянин. В Проектируемом проезде № 963 сделали удобные тротуары, остановки, организовали подъезд к крупному ЖК. Теперь в районе Орехово-Борисово Южное появились альтернативные маршруты для личного и городского транспорта.

"В столице продолжается масштабное развитие системы здравоохранения. Новые объекты возводят как за счет частных инвестиций, так и в рамках Адресной инвестиционной программы. В 2027–2029 годах за счет средств столичного бюджета планируется построить 4 поликлиники общей площадью около 30 тысяч квадратных метров. Объекты возводят в районах Лефортово, Котловка, Фили-Давыдково и Филимонковском", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Кунцево продолжается строительство станции "СберСити" Рублево-Архангельской линии метро. Основные конструкции станции готовы на 93%. Выполняются отделочные работы и монтируются инженерные системы.