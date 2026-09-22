В ВШЭ стартовал новый сезон стипендиальной программы "Система"

В Высшей школе экономики стартовал новый сезон стипендиальной программы "Система", которая дает студентам со всей страны шанс заинтересовать крупные компании своими технологическими проектами и получить работу еще до окончания вуза или колледжа.

Номинации охватывают ключевые направления – от IT и медицины до энергетики и космоса. Лидером по числу участников остается Москва: в прошлом году от нее было более 4,5 тысячи человек.

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