Москвичи совершили свыше 150 тысяч поездок на беспилотных трамваях

Москвичи совершили более 150 тысяч поездок на беспилотных трамваях. С момента запуска такой транспорт проехал свыше 56 тысяч километров.

Сейчас в Москве запустили пятый беспилотный трамвай, который проходит испытания и готовится к перевозке пассажиров. На десятом маршруте трамвай работает в беспилотном режиме, а на других линиях собирает информацию под управлением водителя.

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