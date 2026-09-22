В метро за лето поступили 80 новых вагонов серии "Москва-2026"

В столичное метро за лето поступили 80 новых вагонов серии "Москва-2026". Большинство составов работает на Замоскворецкой линии, еще 12 поездов вышли на новую Рублево-Архангельскую линию. Новые вагоны заменяют подвижной состав с истекающим сроком службы.

В вагонах установлены системы кондиционирования и обеззараживания воздуха с помощью ультрафиолетовой лампы. Составы оборудованы экранами, сенсорными картами, камерами и системой распознавания лиц. Адаптивная подсветка меняет оттенки в зависимости от времени суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.