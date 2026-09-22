22 сентября, 09:15Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице утром 22 сентября
Общая интенсивность на дорогах Москвы утром 22 сентября составляет 4 балла. Об этом рассказал ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.
Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на МКАД в районе 75-го километра в обоих направлениях. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Ленинградском шоссе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.