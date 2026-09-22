В "Моспитомце" собраны анкеты животных из приютов, которые ищут новых хозяев

Около 2 тысяч животных из московских приютов нашли новых хозяев с начала этого года. Это почти 1,5 тысячи собак и более 500 кошек.

Познакомиться с питомцами можно в 13 городских приютах, на выставках-пристройствах или через сервис "Моспитомец" на mos.ru. В анкетах есть фотографии, информация о возрасте и характере животных, а также контакты приютов и волонтеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.