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Новости

22 сентября, 08:00

Город

В "Моспитомце" собраны анкеты животных из приютов, которые ищут новых хозяев

В "Моспитомце" собраны анкеты животных из приютов, которые ищут новых хозяев

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Около 2 тысяч животных из московских приютов нашли новых хозяев с начала этого года. Это почти 1,5 тысячи собак и более 500 кошек.

Познакомиться с питомцами можно в 13 городских приютах, на выставках-пристройствах или через сервис "Моспитомец" на mos.ru. В анкетах есть фотографии, информация о возрасте и характере животных, а также контакты приютов и волонтеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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