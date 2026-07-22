Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ имени Буянова

Сергей Собянин проверил ход реконструкции главного корпуса городской клинической больницы имени Буянова. После завершения работ здесь появятся новые приемные отделения, операционные и стационар кратковременного пребывания.

Количество пациентов, которые смогут получить помощь, увеличится вдвое – до 20 тысяч человек в год. На прилегающей территории также проведут благоустройство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.