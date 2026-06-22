ФСБ задержала двух россиян за подготовку подрыва поезда в Подмосковье

Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, готовивших подрыв поезда с горюче-смазочными материалами по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным силовиков, злоумышленники изъяли из тайника самодельное взрывное устройство и планировали взорвать его на железной дороге в Подмосковье. При этом, как заявили в ЦОС, задержанные уже успели провести разведку на путях и подобрать удобное место. В настоящее время они дают признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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