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Новости

22 июня, 13:00

Мэр Москвы

Собянин: школьники и студенты Москвы участвуют в раскопках на полях сражений ВОВ

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В Москве работают больше 30 школьных и студенческих поисковых отрядов на полях сражений Великой Отечественной войны. В экспедиции они отправляются несколько раз в год. Об этом в День памяти и скорби, 22 июня, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Например, участники военно-патриотического клуба "Форпост" политехнического колледжа имени Овчинникова совместно с профессиональным поисковым отрядом "Победа" обнаружили останки 27 солдат Красной армии. Кроме того, ребята нашли восемь медальонов и установили имена четырех бойцов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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