В Казахстане распространяются сезонные грипп и ОРВИ. Сложная ситуация сложилась в Алматы. За месяц там заболели 14 тысяч человек, больницы переполнены.

Особенно тяжело инфекцию переносят дети, температура у них может держаться несколько дней на уровне 39–40 градусов. В управлении здравоохранения города сообщили, что новых вирусов не выявили. В медучреждениях организовали дежурство врачей-инфекционистов.

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