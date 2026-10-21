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21 октября, 18:15

Политика

Госдума утвердила кандидатуры на должности в правительстве РФ

Госдума утвердила кандидатуры на должности в правительстве РФ

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Госдума утвердила кандидатуры на ряд должностей в правительстве России. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко станет вице-премьером – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, а министр транспорта Андрей Никитин – вице-премьером.

Первый замминистра финансов Ирина Окладникова утверждена на должность вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Министр финансов Антон Силуанов сохранит свой пост и одновременно станет заместителем председателя правительства. Главу Росавиации Дмитрия Ядрова утвердили на должность министра транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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