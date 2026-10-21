Путин и Уиткофф обсудили тему возобновления трехсторонних переговоров

Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудили возможность возобновления переговоров в трехстороннем формате – Россия, США и Украина. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, российская сторона готова возобновить переговоры в десятых числах ноября. Главной темой должно стать выстраивание системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта.

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