В Москве откроют филиал Государственного исторического музея у Новодевичьего монастыря

В Москве готовится к открытию филиал Государственного исторического музея у Новодевичьего монастыря. Комплекс заметно расширит выставочные возможности музея: в пространствах разместят тематические разделы, дополненные мультимедийными зонами и интерактивными площадками. Такой формат позволит по‑новому раскрывать коллекции – через контекст, детали и визуальные истории.

Архитектура здания органично вписывается в исторический ландшафт столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.