Москвичи смогут заряжать электромобили с помощью роботов на парковках

В Москве тестируют мобильные зарядные станции для электрокаров на колесах. Сейчас такое устройство работает на парковке № 9080 на Триумфальной площади.

Робота можно вызвать на парковочное место через приложение "Метро Москвы". Пока устройством управляет инженер, в дальнейшем планируют внедрить систему автономного передвижения.

Полная зарядка электромобиля с помощью мобильной станции занимает в среднем около 60 минут. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.