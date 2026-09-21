Власти РФ и нефтяные компании обсудили меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года. Совещание по ситуации на топливном рынке провел вице-премьер Александр Новак.

По его словам, необходимо предусмотреть меры по увеличению производства нефтепродуктов и скорректировать объемы их импорта. Также ведомствам поручено проработать риск-сценарии на топливном рынке. Для насыщения внутреннего рынка Россия уже начала импорт топлива.

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