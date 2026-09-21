Пожар произошел в промзоне подмосковного Щелкова, сообщает МЧС Московской области. Огонь распространился на 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило мусор частично на открытой площадке, но есть также очаги в здании.

Сейчас на месте работают 75 спасателей. К делу подключилась Щелковская городская прокуратура, она будет контролировать расследование, пока идет процессуальная проверка.

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