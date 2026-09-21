Более 5 тысяч авианакладных с экзотическими животными обработали в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево за летний сезон обработали более 5 тысяч авианакладных с экзотическими животными. Среди них были капибары, шипохвосты, носухи и амурские тигры.

В ТиНАО специалисты поймали сбежавшего из частного вольера фламинго и передали его орнитологу. Эксперт отметил, что птица выросла рядом с людьми и не приспособлена к самостоятельной жизни в дикой природе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.